МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем умеренно снижается вслед за ослаблением рубля к основным валютам на фоне высокой волатильности нефтяных котировок, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.23 мск снижается на 0,19%, до 3108,4 пункта, индекс РТС — на 0,4%, до 1554,27 пункта. При этом в самом начале торгов эти индикаторы демонстрировали рост в районе 1%.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 12 копеек, до 62,99 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 69,29 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов четверга торгуется в широком диапазоне – 55-56,5 доллара за баррель, а в данный момент — вновь поднимается, на 0,3%, до 55,45 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ…

Акции "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, дешевеют на 1,68% (уже опускались на 3,4% — до 3655 рублей) после отчета компании по МСФО, следует из динамики торгов Московской биржи.

"Вопреки оптимистичным ожиданиям в отношении финансовой отчетности "Магнита" цифры разочаровали инвесторов. Компания, как нам представляется, сконцентрировалась на реанимировании трафика и увлеклась промо-акциями в ущерб среднему чеку и прибыльности", — оценивает Сергей Суверов из компании "БКС премьер".

"Магнит", как и весь розничный сектор, показал в своей отчётности слабость потребительского рынка, в свою очередь отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Важно даже не то, что прибыль упала на 49%, а то, что рентабельность снизилась на 146 базовых пунктов, до 1,3%. Между тем, стоит отметить рост общей выручки на 10,6%. Однако сопоставимые продажи (LFL) повысились лишь на 0,4% при росте среднего чека на 2,8%. То есть, можно говорить о росте, который базируется лишь на инфляции", — обращает внимание аналитик.

Снизился трафик на 2,3%, а вот сам рост выручки, похоже, обеспечен лишь ростом торговых площадей: за год компания открыла в общей сложности 2 377 магазинов разного профиля, общее число магазинов повысилось до 20 725, также анализирует эксперт.

"Самое неприятное состоит в том, что в четвертом квартале, который является традиционно сильным для потребительского рынка, прибыль упала на 51,2%. В целом, отчёт нельзя считать обязательно плохим, так как продолжается рост торговых площадей, что, естественно, обуславливает повышенные расходы. Дальнейшая динамика акций на рынке будет определяться ожиданиями инвесторов относительно того, как компания продолжит повышать эффективность управления магазинами с целью наращивания прибыли и выплат акционерам", — считает Кочетков.

Потенциально "Магнит" может стать очень хорошей дивидендной историей, но пока на этапе расширения бизнеса сложно прогнозировать переход от активного роста к стабилизации бизнеса и возврату инвестиций в виде прибыли, добавляет он.

"По нашему мнению, наблюдавшаяся переаллокация рядом фондов позиций из X5 в "Магнит" может захлебнуться", — отмечает также Суверов.

Также в лидерах снижения – акции "Новатэка" (-2,72%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,04%), акции ФСК ЕЭС (-1,88%) и копании "Сафмар финансовые инвестиции" (-1,84%).

… И РОСТА

В лидерах роста – малоликвидные акции "Галс-Девелопмента", которые дорожают на 6,63% на низких объемах торгов (порядка 1,2 миллиона рублей).

Депозитарные расписки "Эн+ груп" поднимаются на 2,41% (в ходе торгов бумаги подскакивали на 5% – до 738,8 рубля).

Рост котировок этих бумаг во многом связан с объявлением о возобновлении выплаты дивидендов по итогам 2020 года, считает Кочетков.

Ранее в четверг компания сообщила, что намерена возобновить выплату дивидендов в 2020 году. Последний раз En+ выплачивала промежуточные дивиденды за 2017 год, в размере 0,119 доллара на акцию. По итогам 2018 года компания не выплачивала дивиденды.

В то же время "Эн+ груп" также сообщила, что выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для чего привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей. При этом такой выкуп, по 11,57 доллара за акцию, означает существенный дисконт к фундаментальной стоимости компании.

"Это неожиданный для рынка buy back. Он не приведет к росту доли Олега Дерипаски в компании, а значит, не повысит риск введения санкций со стороны США", — отмечают аналитики компании "Фридом финанс".

"К тому же цена выкупа своих акций может показаться низкой для рынка, но для самой компании подобная сделка является выгодной. Тем не менее, с учётом доходов от "Русала" и доходов самого "Русала" от ГМК "Норникель", инвесторы могут рассчитывать на вполне интересную доходность, хотя пока рано говорить о каких-либо конкретных цифрах. К тому же оптимизм на рынках толкает инвесторов к покупке тех активов, которые распродавались на коронавирусной панике", — считает Кочетков.

"Котировки "Яндекса" (+1,26%) прибавляют благодаря предложению Росреестра создать государственный аналог "Яндекс. Карт". Бенефициар реализации проекта пока не известен, но игроки делают ставку на сам "Яндекс", — считают аналитики.

ПРОГНОЗЫ

Ожидаемый диапазон колебаний индекса Мосбиржи на четверг — 3110-3160 пунктов, по индексу РТС — 1545-1590 пунктов на фоне небольшого ослабления рубля, прогнозирует Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Падение глобальных рынков может возобновиться, если будут фиксироваться случаи летальных исходов от болезни за пределами Китая, но пока, как говорил герой фильма "Уолл Стрит" Гордон Гекко, "Жадность – это хорошо", и мы видим, что жадность перевешивает страхи", — резюмирует Суверов.