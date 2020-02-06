МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг вечером на слабой статистике по промышленным заказам в Германии, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,0976 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0997 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 98,48 пункта.

Удешевление евро следует после данных о неожиданном снижении объема промышленных заказов в Германии. Показатель в декабре сократился на 2,1% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста на 0,6%. В годовом выражении снижение составило 8,7%.

Несколько поддерживает доллар сильная статистика по США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 1 февраля снизилось до наименьшего значения с апреля 2019 года — до 202 тысяч, или на 15 тысяч к значению предыдущем недели. Ожидалось снижение только до 215 тысяч.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Ранее китайские СМИ сообщили о том, что ученые страны провели тесты и определили два лекарственных средства, которые могут помочь в борьбе с новым коронавирусом. При этом, по заявлению Всемирной организации здравоохранения, на данный момент не существует известных эффективных средств против вируса. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек.