МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США поднимаются в четверг после заявления китайских властей о планах снизить импортные пошлины на американские товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.57 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,1%, до 29318,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 9545,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 3341,55 пункта.

Сообщения о торговле между США и Китаем поддерживают интерес трейдеров к рисковым активам. Ранее министр финансов КНР заявил, что страна с 14 февраля снизит в два раза пошлины на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов.

Позитивно сказалась на торгах и внутренняя статистика. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 февраля, уменьшилось до минимума с апреля 2019 года — до 202 тысяч, или на 15 тысяч к значению предыдущем недели. Ожидалось снижение только до 215 тысяч.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Ранее появились сообщения в СМИ о лекарствах по борьбе с коронавирусом, но официального подтверждения не последовало.

"Рынки не только удерживаются, они растут", — отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс. По мнению эксперта, любой прогресс по лечению коронавируса может дать уверенность инвесторам в том, что второстепенные долгосрочные последствия вспышки вируса сдержаны.