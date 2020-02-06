МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок по итогам четверга снизился в рамках коррекции после трех дней роста.

Инвесторы обратили внимание на неуверенную динамику рынка нефти и курса рубля.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,56% до 3096,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,35%, до 1539,42 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в четверг снижался после трех дней роста. Рынок нефти притормозил на фоне неопределенности с экстренным сокращением добычи нефти странами ОПЕК+. Котировки снижаются вечером на 0,2%, до 55,16 доллара за баррель сорта Brent.

Технический мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам экстренной двухдневной встречи (в связи с коронавирусом) рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки, хотя ранее эксперты оценивали возможное максимальное сокращение в 1 миллион баррелей. Техкомитет альянса также пока не пришел к мнению о необходимости экстренной министерской встречи ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти.

При этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия пока не сформировала свою позицию относительно реакции ОПЕК+ на коронавирус.

Основные фондовые индексы Западной Европы и США повышаются вечером на 0,3-0,9% после заявлений министра финансов Китая о том, что страна с 14 февраля снизит в два раза пошлины на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов в год.

В лидерах падения котировок в России сегодня оказались акции "Новатэка" (-4,9%), "Русала" (-2,3%), ММК (-2,1%), "Магнита" (-1,9%).

Выросли в цене ГДР "Эн+ груп" (+3,7%) на фоне планов компании возобновить выплату дивидендов в 2020 году. Последний раз En+ выплачивала промежуточные дивиденды за 2017 год в размере 0,119 доллара на акцию. Подорожали и бумаги Polymetal (+2,9%), "Яндекса" (+1,3), "Аэрофлота" (+1,3%), "Полюса" (+1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ожидаемое завтрашнее понижение ключевой ставки ЦБ РФ способно оказать поддержку российскому фондовому рынку, но важнее сейчас следить за динамикой нефтяных котировок, полагает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Индекс Мосбиржи вплотную подошел к локальной поддержке в районе 3090-3100 пунктов. Если он закрепится ниже этого уровня или мы не увидим отскок вверх цен на нефть, то появятся все шансы на плохое закрытие недели — ближе к уровню 3060 пунктов по индексу с перспективой дальнейшей коррекции вниз на будущей неделе. Однако в базовом сценарии я предполагаю, что нефти удастся стабилизироваться выше 55 долларов и индекс удержит уровень 3100 пунктов", — оценил он.

Завтра внимание рынков продолжит оставаться на вирусной проблематике, несмотря на общее снижение уровня страхов, а также на ценовой картине нефти, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"По нашему мнению, настроения инвесторов могут остаться "лабильными", повышенная чувствительность к новостному фону сохранится. Индекс Мосбиржи в пятницу будет колебаться в пределах диапазона 3080-3130 пунктов", — оценил он.