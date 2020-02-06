МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы завершили торги четверга ростом на фоне данных финотчетностей компаний и корпоративных новостей, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,32%, до 7506,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,88%, до 6038,18 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,69%, до 13571,29 пункта.

Поддержали торги внутренние новости компаний. Бумаги металлургической компании ArcelorMittal выросли в цене на 11% на после публикации финансового отчета, согласно которому выручка компании за четвертый квартал превзошла ожидания аналитиков.

Акции Deutsche Bank подскочили в цене на 12,5% после сообщения о новом акционере. По данным СМИ, Capital Group стала четвертым по величине акционером банка с долей в 3,1%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса после того, как новости о двух лекарственных средствах по борьбе с болезнью не были подтверждены. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), было впервые зафиксировано снижение числа заболевших новым коронавирусом в Китае 6 февраля, хотя говорить о пике болезни пока рано, отметил представитель.