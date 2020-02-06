МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российская валюта вечером ощутимо снижается к доллару и евро в рамках коррекции после трех дней роста.

Инвесторы фиксируют прибыль, приобретая подешевевшую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.05 мск повышается на 45 копеек, до 63,32 рубля, курс евро — на 31 копейку, до уровня 69,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ

Рубль снижается вечером в четверг к доллару и к евро в рамках коррекции после трех дней роста, в результате которого российская валюта компенсировала более половины снижения прошлой недели, которое достигало около 2 рублей против доллара и 2,5 рубля к евро. Это привлекло покупателей валюты.

Неуверенная динамика рынка нефти поддерживает давление на рубль. Котировки снижаются вечером на 0,8%, до 54,8 доллара за баррель сорта Brent.

Технический мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам экстренной двухдневной встречи (в связи с коронавирусом) рекомендовал своим участникам дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки, хотя ранее эксперты оценивали возможное максимальное сокращение в 1 миллион баррелей. Техкомитет альянса также пока не пришел к мнению о необходимости экстренной министерской встречи ОПЕК+ на тему сокращения добычи нефти.

При этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия пока не сформировала свою позицию относительно реакции ОПЕК+ на коронавирус.

В итоге доллар и евро вечером повышаются на 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Главным событием на внутреннем рынке в пятницу станет первое в текущем году заседание ЦБ, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Мы полагаем, что регулятор сохранит ставку на уровне 6,25% годовых, ЦБ в своем решении укажет на временныи? характер внешних факторов, дестабилизирующих ситуацию на финансовых и товарных площадках. Угроза замедления роста мировои? экономики, вероятно, останется в списке ключевых среднесрочных инфляционных рисков, однако также не должна помешать возобновлению смягчения процентнои? политики после стабилизации конъюнктуры на финансовых рынках", — добавил он.

В пятницу доллар будет колебаться в диапазоне 62,5-63,6 рубля, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер". Рыночные аппетиты к покупке риска могут восстановится в том случае, если вирусная угроза не преподнесет новых негативных сюрпризов и дальше будет отступать на второй план, считает он.

"В сложившихся к концу недели условиях полагаем, что у ЦБ РФ сохраняются все возможности для еще одного снижения ключевой ставки до 6% годовых, что также может оказать косвенную поддержку рублю", — добавил Покатович.