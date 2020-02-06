МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Планы американской Apple по увеличению производства наушников AirPods могут быть под угрозой из-за коронавируса и ограничения работы поставщиков в Китае, пишет газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

"Планы Apple по резкому наращиванию производства AirPods под угрозой из-за вспышки коронавируса, что вынудило поставщиков из Китая прекратить работу на две недели и может привести к тому, что компонентов для них может не хватить даже после восстановления работы в понедельник", — пишет издание со ссылкой на источники.

Компания заказала у поставщиков производство до 45 миллионов единиц AirPods в первое полугодие, чтобы удовлетворить растущий спрос, пишет издание. Теперь запасы AirPods снижаются, и почти вся готовая продукция зарезервирована для собственных магазинов Apple, сообщили источники.

Три ключевых производителя AirPods (Luxshare Precision Industry, Goertek и Inventec) остановили значительную часть производства в начале каникул в честь лунного Нового года, отметили два источника. Трем компаниям необходимо дождаться возобновления работы своих поставщиков материалов и компонентов, чтобы получить новые поставки, а текущих запасов хватит на две недели, сообщили источники.

Поставщики Apple, как ожидается, возобновят работу в понедельник, но их коэффициент загрузки может достичь в лучшем случае только 50% в первую неделю, если учесть сложившиеся обстоятельства, сообщил один из источников. Он отмечает, что пока нет ясности по ситуации на следующей неделе, но сборщикам необходимо получить достаточное количество компонентов в течение двух недель, чтобы избежать производственных проблем.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 скончались. В связи с распространением болезни власти частично ограничили передвижение внутри страны, а некоторые предприятия временно остановили работу.