МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота на мировом рынке с середины января выросла на 45 долларов — до 1585 долларов за унцию, но эта "лихорадка" в большей степени вызвана общими фундаментальными факторами, нежели распространением коронавируса в Китае, и скоро прекратится, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

"Такое явление как вспышка ранее неизвестного вирусного заболевания по определению носит скоротечный характер. Опыт показывает, что влияние подобных событий на рынки непродолжительно — может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев", — заявил старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года, а позже специалисты установили возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Сообщения о вирусе привели к падению индексов азиатских бирж в первый день открытия торгов после новогодних праздников, однако спад быстро сменился ростом в расчете на поддержку экономики со стороны китайских властей.

НЕ ЗОЛОТОМ ЕДИНЫМ

Золото пользуется повышенным спросом инвесторов под влиянием любых тревожных экономических и геополитических новостей. Неожиданная вспышка коронавирусной инфекции подхлестнула спрос на желтый металл и на связанные с ним производные торговые инструменты. Однако покупки во фьючерсах на золото продолжались всего четыре неполных торговых дня: с 29 января по 2 февраля. В течение трех последующих суток они растеряли весь свой прирост.

Дальнейшее серьезное удорожание контрактов на золото под влиянием подобного фактора возможно лишь в том случае, если продолжится неконтролируемое широкое распространение инфекции – что маловероятно, считает Манжос.

"Стоит отметить, что нереализовавшаяся январская угроза прямого военного конфликта между США и Ираном в начале января вызвала более масштабный прирост в стоимости фьючерсов", — отметил он.

"Реакция рынка золота на вспышку вируса до сих пор была очень приглушенной, так как с 20 января объемы торгов металлами практически не изменились", — считает глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен. Он также заметил, что спрос на безопасные активы сместился в сторону государственных облигаций США, которые сейчас считаются "тихой гаванью" для капитала даже в большей степени, нежели золото.

"Золото несильно отреагировало на распространение вируса, даже со стороны спекулянтов не наблюдается повышенной активности в металле. Полагаю, что крупные инвесторы предпочитают покупать бонды, судя по падающей доходности, и акции", — согласна аналитик товарных рынков "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ

Если посмотреть на предыдущие аналогичные ситуации в Китае, то последствия коронавируса для экономики Китая еще могут проявиться в течение 6-12 месяцев, но эффект все равно будет незначительным, уверена Лукичева. "В первом квартале возможно снижение темпов роста, но это вероятно не только из-за эпидемии", — отметила эксперт.

Многие предыдущие инфекционные вспышки также происходили из Китая, включая "птичий грипп", атипичную пневмонию и другие, напомнил Хансен из Saxo Bank. Самый заметный скачок цен на золото, по его словам, отмечался во время вспышки атипичной пневмонии: тогда, с декабря 2002 года по февраль 2003 года цена желтого металла подскочила на 16%.

"Однако это ралли было скорее результатом роста напряженности перед вторжением в Ирак в марте 2003 года США и союзниками", — уверен эксперт.

Впрочем, полностью исключать вероятность осложнений от коронавируса для рынков не стоит, поскольку Китай был и остается "мировой фабрикой", предупреждает Манжос из "Алго Капитал".

"Распространяющаяся эпидемия способна нанести экономике Китая ущерб, сопоставимый с потерями от торговой войны с США", — сказал эксперт.