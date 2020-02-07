МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии пятницы умерено прибавляет после снижение четверга, отыгрывая дорожающую нефть.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 6 копеек, до 63,30 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 69,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,6%, до 55,24 доллара за баррель по марке Brent.