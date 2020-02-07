МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российская валюта днем умеренно снижается к доллару и к евро после утренних попыток роста.

Инвесторы ожидают решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.44 мск снижался на 36 копеек, до 63,71 рубля, курс евро — на 28 копеек, до уровня 69,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль снижается днем в пятницу к доллару и к евро, быстро растеряв утренний рост.

Негативный фон поддерживает отрицательная динамика мировых фондовых рынков, сигнализирующих о снижении аппетита к риску. Западно-европейские биржевые индексы и фондовые фьючерсы теряют 0,1-0,4%. Инвесторы фиксируют прибыль перед выходными, хеджируясь от неожиданных новостей, связанных с китайским коронавирусом.

Рынок нефти прибавляет 0,5%, до 55,2 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы продолжают оценивать результаты прошедшего заседания технического комитета ОПЕК+ по вопросам касательно влияния коронавируса на спрос на нефть.

Техкомитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал продлить действующее на данный момент соглашение о сокращении добычи до конца 2020 года, сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на делегата на техкомитете. В четверг агентство также сообщало, что по итогам заседания эксперты рекомендуют дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.

При этом неопределенность сохраняется на фоне заявления главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что решение России по возможному сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+ является вопросом ближайших дней.

Кроме того, игроки российского валютного рынка ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Ожидается, что на будет понижена на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых.

В итоге доллар и евро днем повышаются на 0,4-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Крупнейшим событием сегодняшнего дня в России станет опорное заседание ЦБ по денежно-кредитной политике, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Регулятор может взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики для оценки дальнейшей динамики инфляции и влияния со стороны бюджета и ослабления рубля в последние дни. Волатильность рубля остается высокой. Если внешние условия не ухудшатся существенно в ближайшее время, курс продолжит оставаться в диапазоне 63-64 рубля за доллар", — оценил он.

Перед заседанием ЦБР инвесторы не хотят увеличивать риски и наращивать рублевые позиции, локальный рынок стал более зависим от внешней конъюнктуры, рассуждает Олег Кочетков из МТС Банка. "Сегодня мы ожидаем торги в диапазоне 63-64 рубля за доллар и 69-70 рубля за евро", — добавил он.