МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок в пятницу снизился на внешнем негативе, при этом индекс РТС потерял более 1% на фоне ослабления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,29%, до 3087,63 пункта, индекс РТС — на 1,38%, до 1518,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.24 мск растёт на 57 копеек, до 63,92 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 70 рублей.

Нефть днём в основном дешевела и какое-то время теряла более 1% к уровню предыдущего закрытия. И лишь вечером апрельский фьючерс на марку Brent перешёл к росту и сейчас дорожает на 0,2%, до 55 долларов за баррель.

"В пятницу динамика российского рынка акций была преимущественно негативной, инвесторы фиксировали прибыль на фоне противоречивого внешнего фона, снижения цен на нефть и активизации санкционной риторики со стороны США", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Роснефти" к закрытию торгов снизились в цене на 2,52%, а в течение сессии дешевели на 5,3%, до 450,55 рубля – минимума с 9 января, после сообщений о возможных санкциях против компании со стороны США.

Накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры к "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.

Впервые от США предметно прозвучали обвинения против "Роснефти" из-за Венесуэлы, и инвесторы решили зафиксировать прибыль по акциям компании "на всякий случай", говорят эксперты рынка.

Также в лидерах снижения сегодня оказались акции "Новатэка" (-2,33%), "Магнита" (-1,97%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,79%), префы "Транснефти" (-1,56%), депозитарные расписки X5 (-1,48%), а также акции компании "Энел Россия" (-1,47%), "Детского мира" (-1,44%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,43%) и акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-1,37%).

В лидерах роста – акции "Галс-Девелопмента" (4,21%), "Русгидро" (2,99%), "Полюса" (2,69%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (2,69%), акции Polymetal (2,39%), а также "Яндекса" (1,82%), "Мосэнерго" (1,36%) и "Северстали" (1,12%).

Бумаги золотодобытчиков в пятницу пользовались спросом в качестве защитных активов на фоне некоторого повышения цен на золото, поясняет Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

ПРОГНОЗЫ

Бахтин полагает, что в начале будущей недели инвесторы продолжат следить за ситуацией с коронавирусом, нефтяными котировками, статистикой и корпоративными новостями.

В понедельник выйдут январские данные инфляции в Китае, "Алроса" опубликует результаты продаж за январь, а "Черкизово" опубликует операционные результаты за тот же месяц, напоминает он.

Аналитики компании "Фридом финанс" полагают, что в понедельник индекс Мосбиржи продолжит снижение и сместится в диапазон 3030-3070 пунктов.

По оценкам Бахтина, индекс Мосбиржи в понедельник может формироваться в пределах диапазона 3050-3100 пунктов.

"Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3040-3100 пунктов", — указывает и Кожухова. Закрепление же индекса Мосбиржи ниже 3050 пунктов откроет ему дорогу в район 3000 пунктов, а РТС ниже 1505 пунктов – к 1460 пунктам, ожидает она.