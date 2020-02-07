МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись в минусе в рамках коррекции после четырехдневного ралли, чему способствовали данные о резком спаде промышленного производства в Германии, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,51%, до 7466,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 6029,75 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,45%, до 13513,81 пункта.

С начала недели мировые фондовые рынки в основном показывали рост на фоне усиления рисковых настроений. Оптимизм трейдеров был связан с сезоном корпоративной отчетности, макростатистикой и новостями о коронавирусе, которые инвесторы трактовали в позитивном ключе. В частности, СМИ сообщали о том, что ученые Китая провели тесты и определили два лекарственных средства, которые могут помочь в борьбе с новой болезнью.

Рынки обратили внимание на статистику, опубликованную ранее в пятницу, что поддержало коррекционное снижение. Промпроизводство Германии, согласно официальным данным, в декабре упало сразу на 3,5% в месячном выражении, хотя ожидалось снижение только на 0,2%.

Превалирование глобальной повестки в настроениях инвесторов и спекулянтов не способствует более взвешенному "точечному" анализу. Так, ранее совет директоров второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse принял отставку гендиректора Тиджане Тьяма (Tidjane Thiam) и назначил вместо него члена исполнительного совета Томаса Готштайна (Thomas Gottstein). Акции банка открылись падением на 4%, но в ходе торгов стоимость бумаг восстановилась и на закрытии достигла роста в 0,2%.