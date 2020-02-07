МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе некоторого снижения фондовых индексов РФ при стабилизации рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 0,6%, до 3069 пунктов, и на 0,3%, до 1514 пунктов, соответственно.

Также, согласно этим оценкам, курс доллара к концу недели останется в районе 64 рублей, а евро — около 70,1 рубля. А на форексе курс евро останется немного ниже отметки 1,095 доллара, ожидают аналитики.

Цена на нефть марки Brent, на взгляд экспертов, повысится при этом более чем на 1 доллар, в район 55,8 доллара за баррель.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКОВ

Без устранения влияния китайского коронавируса на перспективы мировой экономики рынки вряд ли могут рассчитывать на какой-либо существенный рост, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Это демонстрируют и товарно-сырьевые рынки, которые восстанавливаются ещё менее охотно, чем фондовые площадки, отмечает он.

"Цены на нефть будут "страдать" от вируса и, соответственно, падения спроса в Китае. Это сохранит котировки на уровне намного ниже 60 долларов за баррель", — полагает Андрей Манько из РИА Рейтинг.

Но глубина влияния эпидемии на экономику остается неясной: первую статистику мы увидим только на наступившей неделе, и опубликованные данные могут спровоцировать новый всплеск волатильности, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". В связи с этим весьма важным будет выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете американского сената: во-первых, будет обсуждаться результативность новой программы РЕПО, во-вторых, траектория монетарной политики в связи с вспышкой коронавируса, обращает внимание он.

Вместе с тем, в подавленном состоянии находится рынок нефти: ожидаемое сокращение суточного спроса в размере нескольких сотен тысяч баррелей на фоне отказа России поддержать дополнительное сокращение добычи создает предпосылки для формирования профицита предложения, полагает эксперт.

"В то же время триумфальное для Трампа голосование по импичменту в сенате развязывает президенту США руки для усиления санкционного давления на Венесуэлу, Иран и опосредованно на Россию. Результатом этих действий может стать возвращение цен на нефть в диапазон выше 60 долларов за баррель", — не исключает Вайсберг.

Позиция России в рамках ОПЕК+ будет сформирована в ближайшие дни, а нефть пока рискует протестировать вниз 55 долларов за баррель марки Brent, открывая дорогу к минимумам 2018 года, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Но мы считаем это краткосрочным, рассчитывая на согласие России и поддержку ОПЕК+, что позволит нефти марки Brent вернуться в район 58-60 долларов за баррель в перспективе следующей недели", — добавляет он.

Риск-аппетиты на будущей неделе могут быть поддержаны снижением с 14 февраля китайских пошлин на ряд американских товаров, также инвесторы продолжат следить за ключевыми статданными и корпоративными новостями, отмечает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

РУБЛЬ ПОПЫТАЕТСЯ СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ

Исходя из ожиданий экспертов РИА Новости, на нацвалюту продолжат влиять разнонаправленные факторы, равнодействующая которых в итоге может оказаться нулевой.

С одной стороны, быстро возвращающийся аппетит инвесторов к защитным активам на фоне сохранения слабого спроса на риск может привести к дальнейшему ослаблению валюты РФ, считает Зварич.

В то же время объявленное в пятницу смягчение монетарной политики Банка России поддержит спрос на российские госбумаги, а угроза новых санкций достаточно быстро отойдет на второй план, что будет способствовать укреплению рубля, ожидает Вайсберг.

При этом само снижение ставки ЦБ РФ — на 0,25 п.п., до 6% — стало больше разочарованием для рынка, чем ожидаемым позитивным событием, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Перед заседанием существенно выросло число сторонников идеи, что регулятор может сохранить денежную политику без изменений с целью обеспечения стабильности рынка ОФЗ. Впрочем, долгосрочных последствий это иметь не будет, так как реальная доходность рубля остаётся высокой. В большей степени валюта РФ будет реагировать на внешние новости, преимущественно из Китая. При негативном сценарии доллар может вырасти до 64,5 рубля, а при позитивном – снизится до 62,5 рубля", — оценил он.

ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

По оценкам Дейнеки, на предстоящей неделе на российском рынке акций сохранится высокий уровень волатильности. Основной зоной формирования индекса Мосбиржи в ближайшие сессии представляется диапазон 3050-3150 пунктов, прогнозирует он.

Что же касается влияния пятничного изменения параметров монетарной политики на фондовый рынок, то, по мнению Вайсберга, объявленное смягчение этой политики поддержит спрос на российские госбумаги и в целом на российские активы, особенно в свете возобновившегося сокращения CDS-спредов.

Впрочем, по мнению Константина Кочергина из банка "Восточный", существенные колебания рынка под влиянием решения ЦБ маловероятны: снижение ставки ожидалось большинством участников рынка и в основном учитывалось в ценах.

"При отсутствии существенных негативных новостей восстановление котировок рисковых активов должно продолжиться. Также следует следить за реакцией стран ОПЕК+ на падение цены нефти. Ранее его представители заявляли о необходимости сократить квоты на добычу, однако реальных действий предпринято пока не было, и котировки остаются низкими", — добавляет аналитик.

Говоря же о возможных санкциях в отношении российских компаний из-за сотрудничества с Венесуэлой, необходимо помнить, что в этой стране как минимум до конца апреля продолжат работать американские нефтесервисные компании, напоминает Вайсберг.

"Для министерства финансов США было бы весьма нелогично ввести экстерриториальные санкции в отношении российской компании, не отозвав или не ограничив работу американских компаний. В связи с этим я полагаю, что ограничения на работу российского бизнеса в Венесуэле будут иметь точечный характер и вступят в силу не ранее второй половины весны", — добавляет он.

И всё же пессимистический настрой по отношению к ситуации на рынке акций РФ в середине месяца, выраженный в консенсус-прогнозе, слегка преобладает.

Российский рынок вслед за нефтью будет чувствовать себя ослабленным, считает Манько.

Более того, учитывая все обстоятельства, даже несмотря на вероятность восстановления цен на нефть, в рамках базового сценария Зварич ожидает дальнейшего отступления российского фондового рынка, в результате чего индекс Мосбиржи, по его мнению, закончит неделю в диапазоне 3000-3040 пунктов.

Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс", в свою очередь, полагает, что индекс Мосбиржи опустится в район 3000 пунктов.

А ухудшение ситуации в связи с распространением коронавируса может оказать дополнительное давление на наш рынок и привести к уходу индекса Мосбиржи и ниже 3000 пунктов, не исключает Зварич.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Несколько улучшить настроения инвесторов могут хорошие отчеты ведущих компаний России, однако мы не ждем там много приятных сюрпризов. На этом фоне несколько лучше рынка могут выглядеть акции ритейлеров, а несколько хуже — нефтяных компаний", — считает Манько.

В понедельник "Алроса" опубликует результаты продаж за январь, "Черкизово" — операционные результаты за тот же месяц, во вторник "Полюс" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2019 год, а "Интер РАО" — годовые производственные результаты. Затем финансовые результаты 2019 года по МСФО представят: НЛМК — в среду, "Черкизово" — в четверг и "Яндекс" — в пятницу, напоминает Дейнека.

Ващенко полагает, что в акции металлургических компаний может вернуться интерес на фоне дивидендных ожиданий, а "Полюс" будет отыгрывать динамику цены на золото. Кроме того, его акции, а также акции ГМК в значительной степени защищены от обесценения рубля, отмечает аналитик.

Кочетков добавляет, что не только бумаги золотодобывающих компаний, но и "защитные" секторы телекоммуникаций и электроэнергетики будут более устойчивыми.

В то же время, считает он, можно ожидать негативной динамики во всех сырьевых секторах российского рынка.

Наихудшую динамику могут продемонстрировать акции банков и компаний нефтегазового сектора, если продолжится снижение цены на нефть и произойдет новый скачок курса рубля, уточняет Ващенко.