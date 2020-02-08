ВАШИНГТОН, 8 фев /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Акции Tesla в настоящий момент сильно переоценены, инвесторы должны рассматривать такие вложения как рисковый актив и быть готовыми к тому, что они могут потерять деньги, считает управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

На текущей неделе после сообщения японской корпорации Panasonic о первой квартальной прибыли в совместном с Tesla предприятии по производству аккумуляторов, которая последовала за годами производственных проблем, бумаги Tesla сначала перешли к росту и подорожали в пределах 20%.

Потом акции упали на 15%, когда СМИ со ссылкой на заявление компании сообщили, что Tesla отложит поставки автомобилей в Китай из-за коронавируса. На закрытии торгов в пятницу за одну акцию давали 746 долларов, рыночная капитализация компании составила 134,84 миллиарда долларов.

"Очень важно понимать, что стоимость бумаг Tesla совершенно не связана с какими-либо фундаментальными рыночными ориентирами. Компания оценивается в разы выше, чем другие глобальные автомобилестроительные холдинги, такие как VW, Ford, GM, стоимость которых как раз и основывается на объективных показателях прибыли и выручки от продаж", — говорит он.

Эксперт напоминает, что рыночная стоимость Volkswagen (VW) — 93 миллиарда долларов, Tesla — 135 миллиардов долларов. При этом выручка Tesla в прошлом году составила 25 миллиардов, а VW — 279 миллиардов долларов.

"Общеизвестно, что Tesla — высокотехнологичная компания и ожидается, что цена ее будет расти, но выручка и прибыль по-прежнему остаются ключевыми показателями, которые дают инвестору понимание, насколько компания устойчива", — добавляет собеседник агентства.

Королев напомнил, что Tesla год за годом показывает убытки, у нее по-прежнему очень высокий показатель долговой нагрузки, если сравнивать с другими автомобильными гигантами.

"Поэтому покупать ее акции сейчас — значит не вкладывать деньги в прибыльный актив, а спекулировать. Это означает, что, приобретая эти ценные бумаги, нужно отдавать себе отчет, что это риск и надо быть готовыми к тому, что можно все потерять", — резюмировал он.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.