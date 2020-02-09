МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Акции польской государственной газовой компании PGNiG за год подешевели вдвое. Поляки связывают это с тем, что "Газпром" слишком завысил цены. Однако аналитики придерживаются другого мнения.

Если в начале 2019-го акции PGNiG котировались по 7,6 злотого (около $1,9), то сейчас за них дают лишь 3,6 злотого, то есть 93 цента (по данным Варшавской фондовой биржи на 7 февраля).

Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию. "Действительно, биржевой курс PGNiG резко упал за год, и причины хорошо известны", — сообщил журналистам председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.

По его словам, виноват "неблагоприятный контракт" с "Газпромом", который приводит к дорогим закупкам газа. "Это очень сильно сказывается на финансовых результатах", — жалуется глава PGNiG.

Однако такое объяснение вызывает у аналитиков много вопросов. Европейские цены на газ начали снижаться еще летом 2018-го. В сентябре голубое топливо на европейских хабах продавали по 308 евро за тысячу кубометров, в январе 2019-го — уже по 216.

Примечательно, что на фоне этого падения котировок газа на 30% акции PGNiG не подешевели, а, наоборот, подорожали, причем на те же 30% (с 5,3 злотого в конце июля до 6,9 злотого в январе).

И если при неизменных тарифах "Газпрома" акции PGNiG сначала росли, а затем вдруг упали, дело совсем не в российском концерне.

С 2019 года действует новый фактор, существенно влияющий на финансовые результаты PGNiG. А именно: в ноябре 2018-го польская госкомпания заключила с американской Cheniere Energy контракт на покупку 0,73 миллиарда кубометров газа в год.

Сразу после того, как начались поставки заокеанского СПГ на терминал Свиноуйсьце, акции PGNiG перешли в режим пикирования. Что неудивительно, поскольку с учетом транспортировки и регазификации американский газ оказывается существенно дороже российского.

Аналитики расходятся в оценках переплаты Варшавой за "газ свободы", поскольку тут многое зависит от разницы котировок на американских и европейских газовых хабах, стоимости фрахта танкеров-газовозов, а эти параметры постоянно меняются. В любом случае речь идет о дополнительных расходах в размере от 60 до 160 долларов за тысячу кубометров.

И чем ниже котировки на европейском газовом рынке, тем сильнее бьют по финансам PGNiG транспортные издержки — ведь их доля в общей структуре расходов только увеличивается.