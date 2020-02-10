МОСКВА, 10 фев /ПРАЙМ/. "Почта России" в 2019 году обработала 60 тысяч тонн международных отправлений, что превысило аналогичный показатель предшествовавшего года на 9%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В том числе в декабре, в предновогодний период, "Почта России" обработала на 23% больше почтовых отправлений, чем за тот же месяц годом ранее, и установила новый исторический максимум пикового сезона, обработав за одни сутки 346 тонн международных отправлений. "Компания успешно прошла все этапы пикового сезона и полностью справилась с нагрузкой на свои сортировочные центры", — констатировали в компании.

Там также отметили, что в 2019 году "Почта России" активно модернизировала свои сортировочные мощности и вкладывала значительные средства в построение современной логистической инфраструктуры. "Благодаря повышению эффективности основных IT-процессов и запуску новых центров автоматизированной сортировки "Почта России" смогла увеличить показатели прошлого года", — пояснили в компании.

"Рост основных показателей по доставке стал возможен благодаря реализованным в 2019 году комплексным проектам", — также отметил заместитель генерального директора по логистике АО "Почта России" Игорь Чебунин, слова которого передала пресс-служба компании.

"У них большой потенциал и существенный запас логистических мощностей для новых рекордов. В эксплуатацию был введен новый почтовый центр "Внуково-2" на территории Новой Москвы, а совместно с Федеральной таможенной службой и крупнейшими интернет-площадками мы продолжили внедрение ускоренной технологии обработки международных посылок в качестве уполномоченного таможенного оператора", — добавил Чебунин.

"Почта России" — федеральный почтовый оператор РФ. Предприятие включает в себя складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 870 собственных вагонов. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет порядка 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). С 1 октября 2019 года "Почта" преобразована в акционерное общество, которое стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ.