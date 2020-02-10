МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии понедельника повышается к доллару и евро в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 24 копейки — до 63,88 рубля, курс евро – также на 24 копейки, до 69,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,02% — до 54,48 доллара за баррель марки Brent.