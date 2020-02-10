МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ после снижения на старте торгов перешел к разнонаправленной динамике основных индексов на фоне укрепления рубля к доллару.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,1% — до 3083 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,2% — до 1521 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курса доллара к рублю теряет 30 копеек – до 63,82 рубля.
Нефть марки Brent дешевеет на 0,06% — до 54,44 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Financial_market/20200210/830916932.html