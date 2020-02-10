МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь) 1,437 трлн йен 0,524 трлн йен (факт)
4:30 CNY Китай — Индекабрьс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 4,5% 5,4% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,4% 1,4% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (январь) -0,5% 0,1% (факт)
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (январь) 197,3 тыс 210 тыс
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) -2,4% 1%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за январь 2020

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за 1м2020

 

 

 

 