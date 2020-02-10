МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.41 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 1,11%, до 7,22 доллара, "Лукойла" — на 0,62%, до 100,62 доллара, "Новатэка" — дорожают на 0,78%, до 168,3 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 0,1%, до 7,09 доллара, "Газпром нефти" — растут на 2,84%, до 34,45 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличивается на 0,67%, до 1,51 доллара, Сбербанка — на 0,56%, до 16,1 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожают на 3%, до 26,62 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" растёт на 1,08%, до 33,61 доллара, "Северстали" — снижается на 0,17%, до 14,62 доллара, НЛМК — повышается на 0,36%, до 21,98 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" растёт на 0,08%, до 12,98 доллара, "Ленты" — на 2,12%, до 3,01 доллара. Расписки АФК "Система" дешевеют на 0,61%, до 5,7 доллара.