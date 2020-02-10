МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Агрохолдинг "Дон-Агро", одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний Ростовской области, проводит сбор заявок инвесторов на участие в IPO на Сингапурской фондовой бирже, сообщается в материалах на сайте биржи.

Эмитент — дочерняя компания Don Agro International Limited — предлагает 23 миллиона акций, ориентируя на цену 0,22 сингапурского доллара каждая, следует из проспекта. Дата закрытия книги заявок — 12 февраля.

Основным владельцем компании, согласно проспекту ценных бумаг, является Евгений Туголуков (92,3% уставного капитала). Ожидается, что сразу после размещения он будет владеть приблизительно 78,2% увеличенного уставного капитала компании, говорится в документе.

"Дон-Агро" занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и производством сырого молока. Земельный банк составляет примерно 53,2 тысячи гектаров, из которых 41,167 тысячи гектаров являются пахотными землями.