МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снижается на фоне негативной динамики западноевропейских рынков.

Снижение рынка нефти продолжает давить на акции нефтегазового сектора.

К 14.50 мск рублевый индекс Мосбиржи просел на 0,9%, до 3060 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1509 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Оба индекса обновляют минимумы текущего года (3049,33 пункта и 1503,62 пункта, соответственно).

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый в понедельник снижается на фоне негативной динамики западноевропейских рынков, теряющих 0,2% по биржевым индексам.

Рынок нефти также оказывает давление на российские фондовые индексы, торгуясь около минимума с января прошлого года. Котировки снижаются днем на 0,4%, до 54,27 доллара за баррель сорта Brent.

С начала года нефть потеряла примерно 18% стоимости на фоне ситуации вокруг коронавируса из Китая, который представляет риски для ряда экономических сфер, в том числе туризма, торговли и перевозок. Трейдеры опасаются, что вспышка заболевания может сдержать рост экономики КНР, которая является крупнейшим импортером нефти в мире.

В лидерах снижения в России сегодня — акции "Алросы" (-4,2%), "Магнита" (-2,3%), "Новатэка" (-1,9%), "Газпрома" (-1,7%).

Цена нефти в рублях опустилась до минимума с декабря 2018 года, и нефтегазовый сектор в целом выглядит пока слабее всех, говорит Альберт Короев из компании "БКС Брокер".

Бумаги "Роснефти" снижаются сегодня на 2,7%. При этом аналитики Сбербанка повысили рекомендацию по акциям крупнейшей в РФ нефтекомпании с "держать" до "покупать", а целевую цену ГДР — с 7 долларов до 8,8 доллара. По мнению аналитиков Сбербанка, убыток по курсовым разницам по сделкам с предоплатой должен уменьшиться с 2 миллиардов долларов в 2019 до практически нулевого уровня в 2022 году. Кроме того, позитивно снижение процентных расходов. Вышеперечисленные факторы могут помочь "Роснефти" увеличить свободный денежный поток и удвоить дивидендные выплаты к 2021 году — дивидендная доходность может превысить 10% в 2021 году, оценили в Сбербанке.

Растут в цене акции "Ростелекома" (+3,7%), "Детского мира" (+1%), "Полюса" (+1%), Polymetal (+0,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии второй день подряд обновили минимумы текущего года, опустившись к 3049 и 1503 пунктам соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Краткосрочно настрой у рынка явно не "бычий", но близость важных поддержек (3050 и 1500 пунктов по индексам) может сдержать инвесторов от дальнейших продаж, если извне поступят хоть какие-то обнадеживающие сигналы. Особенных поводов для оптимизма на данный момент нет, а ситуация с коронавирусом усугубляется. Неделя в целом ожидается интересной с точки зрения макроэкономических и корпоративных событий, которые также будут вносить свою лепту в общую динамику", – сказала она.

На рынках преобладает неопределенность в связи с распространением коронавируса, отмечает Джон Волш из Альфа-банка.

"Давление на фондовые индексы сегодня сохранится, так как неопределенность по поводу масштабов эпидемии и ее влияния на глобальные рынки сохраняется", — сказал он.