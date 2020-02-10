МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов впервые с 13 декабря на фоне ослабления рубля и усиления распродаж в акциях нефтегазового сектора, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 16.59 мск индекс РТС снижается на 1,4% — до 1497,01 пункта (уже снижался до 1496,93 пункта), индекс Мосбиржи – на 1,08%, до 3054,14 пункта.

Рубль растерял дневной рост и перешел к снижению против доллара. К текущему моменту курс доллара растет на 16 копеек – до 64,27 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,95% — до 53,95 доллара за баррель.