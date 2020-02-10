МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти умеренными темпами в понедельник на фоне сохранения рисков, связанных с распространением коронавируса, и негативным влиянием, которое оно может оказать на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 3,45 доллара, или на 0,22%, до 1576,8 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро — на 0,18%, до 17,723 доллара за унцию.

Число заболевших коронавирусом продолжает расти и на сегодняшний день, по последним данным, превысило 40,1 тысячи человек, из которых 908 человек скончались.

"Внимание, сфокусированное на экономических последствиях от продолжающегося распространения коронавируса в Китае и за его пределами, оказывает поддержку золоту", — отметил сырьевой стратег Saxo Bank Уле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, поддерживается опасениями инвесторов относительно негативного влияния коронавируса на темпы роста мировой экономики.