МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в понедельник снизился по индексам на внешнем негативном фоне, следует из динамики торгов Московской биржи.

Долларовый индекс РТС опускался ниже 1500 пунктов впервые с 13 декабря на фоне ослабления рубля и снижения нефтяных котировок, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,82% — до 3062,41 пункта, индекс РТС — на 0,94%, до 1503,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.40 мск рос на 6 копеек – до 64,18 рубля, курс евро — снижался на 12 копеек, до 70,04 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,74%, до 53,52 доллара за баррель.

"В понедельник российский рынок акций торговался преимущественно в красной зоне на фоне умеренно негативных настроений на внешних площадках и слабости цен на нефть, которые продолжают курсировать у минимумов года. В настроениях инвесторов сохраняется нервозность по поводу распространения коронавируса, число жертв которого приближается к 1 тысячи", – отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"Российский фондовый рынок начал неделю с негативной динамики, чему способствовал внешний фон. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 теряли до 0,1%. Также продажи в наших акциях поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 1%, уйдя ниже 54 долларов за баррель", — также замечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Роснефти" к закрытию торгов снизились на 2,93% (уже опускались на 3,4%, до 447,8 рубля – минимума с 20 декабря) после сообщений о возможных санкциях против компании со стороны США.

"В бумагах "Роснефти" сохраняется неопределённость в связи с угрозой американских санкций из-за связей с Венесуэлой", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Акции "Алросы" днем падали на 5,6% — до 79,87 рубля, однако на вечерних торгах снижение замедлилось после публикации данных по продажам за январь. К закрытию торгов бумаги компании снизились на 2,93% — 82,05 рубля.

Также в лидерах снижения – депозитарные расписки X5 (-2,73%), акции "Новатэка" (-2,31%), "Магнита" (-2,07%), "Мосэнерго" (-1,94%), НЛМК (-1,72%), а также акции "Газпрома" (-1,71%) и акции МКБ (-1,65%).

В лидерах роста – обыкновенные акции "Ростелекома" (2,82%), ЧТПЗ (2,03%), "Полюса" (1,93%), "Детского мира" (1,32%), ФСК "ЕЭС" (1,07%) и акции Polymetal (0,98%).

ПРОГНОЗЫ

"Во вторник начнется международный форум ВОЗ по коронавирусу, где могут прозвучать новые комментарии и прогнозы специалистов. Завтра же EIA представит свой месячный отчет по рынку энергоносителей. Кроме того, в этот день глава ФРС Джером Пауэлл представит в Палате представителей полугодовой доклад о монетарной политике. В свою очередь глава ЕЦБ Кристин Лагард 11 февраля выступит перед депутатами Европарламента", — перечисляет значимые события для рынка Дейнека из "БКС Премьер".

Также во вторник выйдет большой блок данных по британской экономике, а в России "Интер РАО" опубликует производственные результаты за 2019 год, "Полюс" – финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2019 года, добавляет он.

По его оценкам, осторожный характер торгов на российском рынке во вторник может сохраниться, индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 3040-3090 пунктов.

Сложившаяся техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики и тестирования ближайшей поддержки, после чего "быки" могут попытаться перехватить инициативу и предпринять попытку возобновления роста.

Очередное снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта, до 6%, не оказало заметного влияния на цены российских акций, отмечает Дарья Желаннова из УК "Альфа Капитал". Но это долгосрочный фактор, который неизбежно будет сказываться на оценке справедливой стоимости акций, также указывает она.