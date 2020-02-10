Рынок акций РФ снизился на внешнем негативе
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в понедельник снизился по индексам на внешнем негативном фоне, следует из динамики торгов Московской биржи.
Долларовый индекс РТС опускался ниже 1500 пунктов впервые с 13 декабря на фоне ослабления рубля и снижения нефтяных котировок, следует из динамики торгов.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,82% — до 3062,41 пункта, индекс РТС — на 0,94%, до 1503,95 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.40 мск рос на 6 копеек – до 64,18 рубля, курс евро — снижался на 12 копеек, до 70,04 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,74%, до 53,52 доллара за баррель.
"В понедельник российский рынок акций торговался преимущественно в красной зоне на фоне умеренно негативных настроений на внешних площадках и слабости цен на нефть, которые продолжают курсировать у минимумов года. В настроениях инвесторов сохраняется нервозность по поводу распространения коронавируса, число жертв которого приближается к 1 тысячи", – отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".
"Российский фондовый рынок начал неделю с негативной динамики, чему способствовал внешний фон. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 теряли до 0,1%. Также продажи в наших акциях поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 1%, уйдя ниже 54 долларов за баррель", — также замечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА
Акции "Роснефти" к закрытию торгов снизились на 2,93% (уже опускались на 3,4%, до 447,8 рубля – минимума с 20 декабря) после сообщений о возможных санкциях против компании со стороны США.
"В бумагах "Роснефти" сохраняется неопределённость в связи с угрозой американских санкций из-за связей с Венесуэлой", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
Акции "Алросы" днем падали на 5,6% — до 79,87 рубля, однако на вечерних торгах снижение замедлилось после публикации данных по продажам за январь. К закрытию торгов бумаги компании снизились на 2,93% — 82,05 рубля.
Также в лидерах снижения – депозитарные расписки X5 (-2,73%), акции "Новатэка" (-2,31%), "Магнита" (-2,07%), "Мосэнерго" (-1,94%), НЛМК (-1,72%), а также акции "Газпрома" (-1,71%) и акции МКБ (-1,65%).
В лидерах роста – обыкновенные акции "Ростелекома" (2,82%), ЧТПЗ (2,03%), "Полюса" (1,93%), "Детского мира" (1,32%), ФСК "ЕЭС" (1,07%) и акции Polymetal (0,98%).
ПРОГНОЗЫ
"Во вторник начнется международный форум ВОЗ по коронавирусу, где могут прозвучать новые комментарии и прогнозы специалистов. Завтра же EIA представит свой месячный отчет по рынку энергоносителей. Кроме того, в этот день глава ФРС Джером Пауэлл представит в Палате представителей полугодовой доклад о монетарной политике. В свою очередь глава ЕЦБ Кристин Лагард 11 февраля выступит перед депутатами Европарламента", — перечисляет значимые события для рынка Дейнека из "БКС Премьер".
Также во вторник выйдет большой блок данных по британской экономике, а в России "Интер РАО" опубликует производственные результаты за 2019 год, "Полюс" – финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2019 года, добавляет он.
По его оценкам, осторожный характер торгов на российском рынке во вторник может сохраниться, индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 3040-3090 пунктов.
Сложившаяся техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики и тестирования ближайшей поддержки, после чего "быки" могут попытаться перехватить инициативу и предпринять попытку возобновления роста.
Очередное снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта, до 6%, не оказало заметного влияния на цены российских акций, отмечает Дарья Желаннова из УК "Альфа Капитал". Но это долгосрочный фактор, который неизбежно будет сказываться на оценке справедливой стоимости акций, также указывает она.
https://1prime.ru/Financial_market/20200210/830921339.html