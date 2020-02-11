МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии вторника прибавляет к доллару и евро на фоне ощутимого коррекционного роста цен на нефть.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 28 копеек — до 63,85 рубля, курс евро расчетами "завтра" — на 36 копеек, до 69,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефть марки Brent утром дорожает на 1,3%, до 53,95 доллара за баррель, после долгого снижения на фоне рисков, связанных с коронавирусом.