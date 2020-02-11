МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ, Илья Нестеров. Российские компании, чьи бумаги торгуются на зарубежных биржевых площадках, проявляют значительный интерес к получению листинга на Московской бирже, и до конца года соответствующее решение могут принять одна или две организации, рассказали представители инвесткомпаний, опрошенные агентством "Прайм".

Три российские компании с иностранным листингом готовятся выйти на Московскую биржу, говорила в конце 2019 года управляющий директор по фондовому рынку, член правления Московской биржи Анна Кузнецова, поприветствовав при этом выход на торговую площадку TCS Group. Трофеи Netflix на Уолл-стрит компенсируют ей неудачу на церемонии "Оскар"

Ранее в октябре 2019 года TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", провела листинг своих глобальных депозитарных расписок на Московской бирже. Данный листинг стал вторичным для ГДР компании, которые уже торговались на Лондонской фондовой бирже. Как рассказали в пресс-службе Московской биржи, за три месяца торгов GDR TCS Group "доля Москвы уже превысила 40% совокупного оборота торгов". "Это колоссальный дополнительный спрос на бумаги компании", — отметили на бирже.

Кузнецова в декабре сказала, что в работе находятся еще "три похожих русско-иностранных эмитента". "Они уже где-то публичные, с российским бизнесом, но засетаплены в иностранной юрисдикции и листинг у них иностранный", — сообщила она.

Так, уже в начале февраля Московская биржа запустила торги депозитарными расписками ГК "Эталон", одного из крупнейших российских застройщиков жилья, который до этого имел листинг только на Лондонской фондовой бирже.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАПРОС

Вторичный листинг на Московской бирже добавляет бумагам ликвидности, при этом она может превосходить по объемам показатели на иностранной площадке, говорят участники рынка.

"Тенденцией последних лет является получение компаниями с первичным листингом на иностранных площадках вторичного листинга на Московской бирже. Для эмитентов это возможность расширить инвесторскую базу и получить дополнительный спрос на свои ценные бумаги, прежде всего со стороны частных инвесторов. Для частных инвесторов появление новых эмитентов – это возможность диверсификации портфеля, инвестиций в новые отрасли", — сообщили в Московской бирже.

"Мы получаем обращения от российских компаний по этому вопросу, и ряду из них мы предлагаем подумать о перспективах такого листинга", — рассказал соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Дмитрий Болясников.

По его словам, обычно такой вариант рассматривают крупные эмитенты с целью попасть в такие страновые индексы, как MSCI Russia. Их отслеживают многие иностранные инвесторы, приобретая акции компаний, находящихся в составе индексов. Как правило, включение в индекс ведет к значительному притоку инвесторов, сама перспектива попасть в индекс тоже способна увеличить инвестиционную привлекательность акций, отметил он.

"В случае с индексами MSCI, если компания классифицируется индексом как российская, то помимо требований к общей капитализации и капитализации акций в свободном обращении, эмитенту необходимо обладать листингом в России с достаточной ликвидностью. В некоторых случаях ликвидность на Московской бирже может через какое-то время превзойти объемы по этому показателю на иностранной площадке, подключаются розничные инвесторы, появляется дополнительный спрос от локальных институциональных инвесторов, арбитражеров", — объяснил Болясников. Набиуллина назвала незначительным влияние ситуации с коронавирусом на экономику РФ

Финансовым консультантом по вторичному листингу ГДР TCS Group на Московской бирже выступила ИК "Ренессанс Капитал". "Мы выступаем маркет-мейкером по целому ряду иностранных ценных бумаг, которые получили листинг на Московской бирже ("Эталон", "Яндекс", Tinkoff, Raven Group). Мы видим значительный запрос от других российских компаний, которые пока что имеют исключительно иностранный листинг", — рассказал глава управления по работе на рынках акционерного капитала в России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрий Бродский.

"Причина — листинг на Московской бирже добавляет значительную ликвидность, и, например, мы видим, что более 50% ГДР TCS в настоящий момент торгуются на Московской бирже", — добавил он.

Текущая рыночная конъюнктура может быть условно удачной для проведения листингования компаний на Московской бирже, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Во-первых, продолжается массированный приток на фондовый рынок РФ частных инвесторов. Во-вторых, ликвидности на рынках на фоне мягкой политики регуляторов хватает с лихвой, и для масштабных оттоков из рисковых активов поводов пока не наблюдается", — сказал он.

"Думаю, что в этом году один-два российских эмитента, которые сейчас торгуются на иностранных биржах, примут решение получить листинг на Московской бирже", — сказал Болясников.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КАНДИДАТЫ

Процедура получения вторичного листинга на Московской бирже занимает от одного до двух месяцев от момента принятия эмитентом решения и до начала биржевых торгов. Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 января 2020 года

МD Medical Group Investment (MDGM), владеющая клиниками "Мать и дитя", заявила, что изучает возможность проведения листинга на Московской бирже. С 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.

В качестве потенциального кандидата на получение листинга на Московской бирже участники рынка называют Mail.ru. "Им было бы логично это сделать", — считает эксперт рынка акционерного капитала. По словам другого участника рынка, другим потенциальным кандидатом на получение листинга на Московской бирже, помимо Mail.ru, является Globaltrans.

Mail.ru не стал комментировать возможность получения листинга на Московской бирже.

"Мы рассматриваем все новые возможности, изучаем, но на данном этапе никаких конкретных решений не принято", — сообщили агентству "Прайм" в Globaltrans на вопрос, рассматривает ли компания возможность получения листинга на Московской бирже.

В HeadHunter, который в 2019 году провел IPO на Nasdaq, и Evraz, которая торгуется в Лондоне, заявили агентству "Прайм", планов получения листинга на Московской бирже у них нет.