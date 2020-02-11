МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Полюс" планирует в 2020 году погасить еврооблигации на сумму около 700 миллионов долларов за счет собственных средств, сообщил в ходе телефонной конференции старший вице-президент компании по финансам и стратегии Михаил Стискин.

"У нас на 2020 год самое крупное погашение — чуть ниже 700 миллионов (долларов – ред.), это евробонд семилетний, который был выпущен в 2013 году. И на сегодняшний момент мы готовимся к погашению этого бонда, используя собственный кэш на балансе", — сообщил Стискин.

Polyus Finance Plc. разместил 29 апреля 2013 года семилетние еврооблигации на сумму 750 миллионов долларов со ставкой купона 5,625%. В сентябре 2019 года компания объявила о намерении выкупить бумаги этого выпуска на сумму до 72,5 миллиона долларов.

Ранее во вторник "Полюс" опубликовал отчет по МСФО за 2019 год, в соответствии с которым его чистый долг за четвертый квартал снизился на 1% и на 31 декабря составил 3,285 миллиарда долларов, а соотношение Чистый долг/EBITDA уменьшилось до 1,2х с 1,5х кварталом ранее.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16%, до 2,841 миллиона унций.