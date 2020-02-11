МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" к вечеру вторника усилили рост и поднимались почти на 5% в ожидании щедрых дивидендов, следует из данных Московской биржи.

К 18.02 мск акции "Газпрома" дорожают на 3,89% (уже подскакивали на 4,9% — до 236,18 рубля), при этом индекс Мосбиржи поднимается на 1,2%.

Дивиденды "Газпрома" за 2019 год могут быть щедрее предусмотренных дивидендной политикой, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов в интервью Блумбергу. "Учитывая интересы наших акционеров, руководство "Газпрома" может принять знаковое решение: в первый год перехода на новую дивидендную политику оговоренные в ней корректировки чистой прибыли будут применяться лишь частично, либо не будут применяться вовсе", — привело агентство его цитату. До выхода этой новости рост акций "Газпрома" был близок к рынку и составлял 1,4%.

Садыгов пояснил, что "Газпром" может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год.

В конце декабря совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%; по итогам работы в 2020 году — не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50%.

Предполагалось, что чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей доходов и расходов, то есть не связанных с движением денежных средств в отчетном периоде. При этом, если отношение скорректированного чистого долга к EBITDA по итогам года превысит уровень 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении дивидендов, рекомендуемых для утверждения. Как поясняли в компании, эта возможность позволит, при необходимости, сохранить долговую нагрузку на комфортном для "Газпрома" уровне.