МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник уверенно растут на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,34%, до 29375,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,48%, до 9674,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 3367,19 пункта.

В центре внимания американских рынков во вторник, прежде всего, корпоративные новости.

"В настоящее время инвесторы готовы сказать: "Мы собираемся инвестировать в то, что знаем", и сейчас мы знаем, что экономика США находится в довольно хорошей форме, доходы оказываются лучше, чем ожидалось, а ФРС подстраховывает нас", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега National Securities в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan).

Отдельные эмитенты при этом выделяются особо. Так, акции американского сотового оператора Sprint Corporation подскочили на 73% после объявления о решении нью-йоркского суда в пользу слияния с T-Mobile. Акции T-Mobile в свою очередь дорожают на 11%.

Рынки, в том числе и американский фондовый, тем временем продолжают с меньшей опаской оценивать темпы распространения коронавируса в мире и его влияние на состояние мировой экономики. Так, трейдеры обратили внимание на сокращение темпов роста новых случаев заражения. 10 февраля в Китае было зафиксировано 2478 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом против 3062 днем ранее. При этом общее число подтвержденных случаев заражения превысило 42,6 тысячи.