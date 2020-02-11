МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российская валюта ощутимо повышается вечером во вторник к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску на мировых площадках после сообщений о замедлении темпов распространения коронавируса в Китае.

Рост рынка нефти, западных и российских биржевых индексов задают тон укреплению рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск снижается на 76 копеек, до 63,37 рубля, курс евро — на 83 копейки, до уровня 69,15 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЧУВСТВОВАЛ АППЕТИТ К РИСКУ

Рост спроса на риск, вылившийся в восстановление рынка энергоносителей и укрепление валют развивающихся рынков, смог поддержать и рубль, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Основные западные фондовые индексы прибавляют вечером 0,4-1,2%, российские — 1,1-2,5%. Рынок нефти растет вечером на 2,2% до 54,44 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы повышают аппетит к рисковым активам на фоне новостей о том, что распространение нового коронавируса в Китае замедлилось, а индустрия страны выходит "с больничного". 10 февраля в стране было зафиксировано 2478 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом против 3062 днем ранее. При этом общее число подтвержденных случаев заражения превысило 42,6 тысячи.

Кроме того, в Китае постепенно возобновляется работа промышленных предприятий, работники которых были на продленных "каникулах" из-за коронавируса. Изначально китайские предприятия должны были вернуться к работе 31 января после недельного празднования Нового года по лунному календарю, однако дата была сдвинута на 3 февраля, а затем — на 10 февраля.

Что касается нефти, то его игроки также ловят сигналы от ОПЕК+. Эксперты мониторингового комитета этого объединения рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Теперь дальнейшая судьба условий соглашения должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.

В итоге доллар и евро вечером снижаются на 1,1-1,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду курс будет формироваться в диапазоне 63,2-64,3 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В том случае если завтрашние аукционы по размещению ОФЗ вновь пройдут успешно, нацвалюта РФ может получить определенную косвенную поддержку", — добавил он.

"Доллар вплотную подошел к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 63,2 рубля. Кроме данной отметки, поддержку американской валюте может оказать уровень 62,9 рубля. До его пробоя вниз говорить о возобновлении полноценного снижения американской валюты преждевременно", — в свою очередь отмечает Зварич.