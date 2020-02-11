МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок во вторник значительно вырос на внешнем позитиве, а в лидерах по итогам торгов оказались акции "Газпрома" на дивидендных новостях, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подскочил на 1,15%, до 3097,58 пункта, индекс РТС — на 2,37%, до 1539,56 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.56 мск снижается на 75 копеек, до 63,38 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 69,18 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,6%, до 54,12 доллара за баррель.

"Общая картина рынка не оставляет сомнений — вторник был днем возвращения аппетита к риску. Рынки акций в Европе и США в хорошем плюсе, промышленные металлы и нефть также уверенно демонстрируют рост", — комментирует внешний фон Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

Позитивный ход торгов на зарубежных биржевых площадках задавал тон торгам и на российском рынке акций, покупки также стимулировало восстановление котировок нефти, также отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

Рынки отыгрывали информацию о сокращении числа новых заражений коронавирусом в Китае, а также с возобновлением работы промышленных предприятий после вынужденных длинных каникул в стране, поясняет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпрома" к вечеру вторника усилили ценовой рост и поднимались почти на 5% — до 236,18 рубля — в ожидании щедрых дивидендов. К закрытию торгов акции компании показали прирост стоимости на 3,86%.

"Рост обусловлен информацией со Дня инвестора "Газпрома". Менеджмент может использовать для расчета дивидендов нескорректированную чистую прибыль. Это увеличивает дивидендную потенциальную доходность акций, что и отыгрывается инвесторами", — отмечает Станислав Клещев, инвестиционный стратег проекта "ВТБ Мои инвестиции".

"Согласно информации "Газпрома" в рамках Дня инвестора в Нью-Йорке, прибыль компании по МСФО за 2019 год составит 21,4 миллиарда долларов по сравнению с 23,2 миллиардами долларов годом ранее. Если учитывать дивидендную стратегию, то по итогам 2019 года на выплату акционерам будет направлено около 6,42 миллиарда долларов, или 30% от прибыли по МСФО. По итогам 2018 года эти выплаты составили 6,264 миллиарда долларов, или 27% от прибыли по МСФО", — подсчитал ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Это незначительный прирост выплат, но с учётом доходности инструментов с низким риском бумаги компании подтверждают статус одной из главных дивидендных идей отечественного рынка. Инвесторы могут рассчитывать на получение 17,02 рубля на акцию", — добавляет он.

Обыкновенные акции Сбербанка дорожали на 3%, до 259,77 рубля, а префы подскакивали в цене на 5%, до 243,4 рубля на сообщении о планах правительства РФ купить пакет ЦБ в Сбербанке за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. К закрытию торгов обыкновенные акции подорожали на 0,89%, префы — на 2,24%.

Минфин и Банк России объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, направленный в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.

Также в лидерах роста сегодня оказались акции ОГК-2 (4,46%), ТГК-1 (4,15%), компании "Сафмар финансовые инвестиции" (3,64%), АФК "Система" (3,52%), "Газпром нефти" (3,41%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (3,26%), акции "Мосэнерго" (2,84%) и бумаги "Татнефти" (префы подорожали на 2,73%, обыкновенные акции – на 1,71%).

В лидерах снижения – акции ФСК ЕЭС (-1,21%), "Аэрофлота" (-0,78%), ОВК (-0,43%).

ПРОГНОЗЫ

В среду, по мнению Бахтина, российский рынок может продемонстрировать "неоднородную" динамику.

"Помимо вирусной угрозы в фокусе инвесторов будет макростатистика, а также рыночные и корпоративные новости. Как ожидается, завтра министр энергетики РФ Александр Новак обсудит с крупнейшими отечественными нефтяными компаниями РФ дальнейшие действия в рамках сделки ОПЕК+", — добавляет эксперт.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии стремились к ближаи?шим ключевым сопротивлениям, представленным уровнями в 3130 и 1565 пунктов, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал". До закрепления вышеуказанных отметок говорить о возвращении к краткосрочному росту будет рано, полагает она. С ее точки зрения, в среду индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3060-3130 пунктов.