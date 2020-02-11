МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись заметным ростом на возвращении рисковых настроений из-за снижения темпов роста числа зараженных китайским коронавирусом, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,71%, до 7499,44 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 6054,76 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,99%, до 13627,84 пункта.

Инвесторы с оптимизмом встретили новости о снижении темпов распространения коронавируса в мире. По последним данным, 10 февраля в Китае было зафиксировано меньше новых подтвержденных случаев заражения, чем в предыдущий день. Кроме того, в стране постепенно возобновляется работа промышленных предприятий, которые были на продленных "каникулах" из-за коронавируса.

Аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Рейтер, также отметил, что несмотря на весь эпидемиологический кризис экономика Китая находится в лучшей форме, чем предполагали аналитики.

Инвесторы также обратили внимание на макростатистику из Великобритании. Так, ВВП страны в четвертом квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,1%, хотя аналитики ждали роста на 0,8%. Однако объем промышленного производства в Великобритании в декабре вырос на 0,1% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — уменьшился на 1,8%, что оказалось хуже ожиданий аналитиков.