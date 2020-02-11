МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Международный пивоваренный концерн Heineken в июне сменит генерального директора компании, им станет Дольф ван ден Бринк, сообщается в пресс-релизе корпорации.

"Дольф ван ден Бринк (Dolf van den Brink) сменит Жана-Франсуа ван Боксмеера (Jean-Francois van Boxmeer) 1 июня 2020 года", — отмечается на сайте концерна.

Дольф ван ден Бринк в настоящее время является руководителем в компании направления Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Heineken также объявила об отставке руководителя европейского подразделения Стефана Орловски (Stefan Orlowski). Из сообщения следует, что Орловски покинет компанию до лета, а его приемник будет объявлен позднее.

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие известные как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин".