ВАШИНГТОН, 11 фев /ПРАЙМ/. Южнокорейская компания-производитель высокотехнологической техники Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip, сообщила в ходе презентации руководитель по маркетингу продуктов компании Ребекка Хирст.

Презентация проходит во вторник в Сан-Франциско и транслируется на сайте компании.

"Мы меняем формат и форму будущего с Galaxy Z Flip. Телефоны стали частью нашей жизни, но это не обычный смартфон, к которому вы привыкли, потому что он меняет абсолютно все: он меняет форму, размер и даже сам способ взаимодействия с телефоном", — заявила она.

Устройство представлено в трех цветах: фиолетовом, чёрном и, в отдельных странах, "зеркальном золотом". У смартфона экран размером 6,7 дюйма, в сложенном состоянии он способен уместиться в ладони или кармане. Уточняется, что складывать и раскрывать телефон можно примерно 200 тысяч раз.

Старт продаж новой модели запланирован на 14 февраля, стоимость смартфона составит 1380 долларов, сообщила компания.

Ранее новинка была показана в ходе 30-секундной рекламы во время трансляции церемонии вручения награды киноакадемии США "Оскар".