МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Московская биржа намерена запустить во втором квартале текущего года торги "микролотами" валюты — до 1 тысячи долларов или евро, сообщил РИА Новости директор департамента валютного рынка торговой площадки Андрей Скабелин.

"Для повышения удобства работы для таких клиентов (физических лиц — ред.) мы работаем над запуском микролотового режима торгов с возможность торговать объемами до 1 тысячи долларов или евро. Старт торгов в новом режиме запланирован на второй квартал 2020 года", — сказал он.

В настоящее время на валютных торгах Московской биржи один лот составляет 1 тысячу долларов и 1 тысячу евро.

Валютный рынок Московской биржи — старейшая в России организованная торговая площадка, на которой с 1992 года проводятся торги иностранной валютой.