МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет, отыгрывая сохранение позитивного внешнего фона и продолжающийся рост курса рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышался на 0,2%, до уровня 3104 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6% — до 1548 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли в пределах 0,2%. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,2-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,5-1%, японский Nikkei 225 — на 0,7%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,7%.

Стоимость нефти утром повышается на 1,7% до 54,95 доллара за баррель по марке Brent.