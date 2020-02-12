МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российская валюта днем повышается к доллару и евро, отыгрывая сохранение аппетита к риску на мировых площадках.

Рост рынка нефти, западных и российских биржевых индексов продолжают поддерживать курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.50 мск снижался на 31 копейку — до 63,06 рубля, курс евро — на 40 копеек — до 68,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ОЩУЩАТЬ АППЕТИТ К РИСКУ

Рубль растет к доллару и евро днем, отыгрывая сохранение аппетита к риску на мировых площадках.

Западноевропейские индексы прибавляют днем 0,3-0,6%, фондовые фьючерсы США — на 0,4-0,5%.

Мировые рынки продолжают отыгрывать данные, свидетельствующие о замедлении распространения вируса. В Китае во вторник было зарегистрировано 2015 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, что является самым низким показателем с 30 января, когда было зарегистрировано 1982 новых подтвержденных случая.

Рынок нефти растет на 2,3% — до 55,23 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рынка нефти также воодушевлены затуханием распространения вируса и игнорируют данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в стране за прошлую неделю на 6 миллионов баррелей при оценках роста показателя только на 3 миллиона баррелей.

В итоге, доллар и евро днем снижаются на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОДАЖА ПАКЕТА СБЕРБАНКА ПОДДЕРЖИТ РУБЛЬ

Покупка правительством пакета акций Сбербанка у Центробанка РФ за счет средств ФНБ является среднесрочным фактором поддержки для рубля, оценивают эксперты.

Для валютного рынка РФ эта сделка важна, поскольку она предполагает постепенную конверсию чуть более 40 миллиардов долларов на рынке в течение 3-7 лет, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Масштабы влияния на рубль будут определяться длительностью периода, предполагая объем операций в размере 6-14 миллиардов долларов в год. По нашим грубым оценкам, это может дополнительно укрепить рубль на 3-6% относительно сценария неизменных внешних и внутренних условий. Пока же чрезмерного укрепления не ждем, предполагая сохранение курса в диапазоне 62,50-63,50 рубля за доллар", — добавил он.

Продажа валюты из ФНБ может и не потребоваться – достаточно сократить объемы покупок валюты в его пользу в рамках реализации бюджетного правила, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"В зависимости от сроков, ускоренная "продажа" валюты может привести к снижению ежедневных покупок примерно на 30%, а замедленная "продажа" — на 15%. В среднесрочной перспективе для рубля это может сформировать дополнительный фактор поддержки, так как объем абсорбирования профицита текущего счета сократится на сопоставимую величину", — пояснил он.

Если Банк России распределит продаваемую валюту равномерно на 3 года, получится по 60,8 миллиона долларов в день, оценил Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер". "По текущему курсу это 3,86 миллиарда рублей, то есть на 1 миллиард больше, чем тратится ежедневно на отложенные покупки валюты. Если растянуть на 5 лет — получится 36,5 миллиона долларов в день или 2,32 миллиарда рублей — на 500 миллионов рублей меньше ежедневной суммы отложенных покупок валюты", — оценил он.

В целом, сделка должна оказать поддержку рублю, однако фактический эффект будет зависеть от объема ежедневных операций по продаже валюты Центробанком, говорит Максим Коровин из компании ВТБ Капитал". "В связи с этим событием мы подтверждаем наш позитивный взгляд на динамику рубля", — добавил он.

"Мы считаем, что сделка по продаже пакета Сбербанка весьма позитивно повлияет на курс рубля, однако ЦБ, вероятно, нейтрализует этот эффект на рынке", — сказала Наталия Орлова из Альфа-банка.

ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Пока же бюджетное правило продолжает действовать по-старому – ФНБ накапливает валюту, рассуждает Олег Кочетков из МТС Банка. "Текущий информационный эффект может оказаться краткосрочным, на данный момент мы не видим существенного позитива для рубля и ожидаем консолидацию рынка в диапазоне 63-64 рубля за доллар и 68,70-69,70 рубля за евро", — оценил он.

Несмотря на фундаментальный позитив (в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка), в текущих условиях, на уровнях вблизи 63 рублей за доллар и ниже 69 рублей за евро усиление позиций нацвалюты РФ может несколько замедлиться, полагает Михаил Зельцер из компании "БКС Брокер".