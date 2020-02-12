МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года на 63,496 миллиарда рублей при спросе в 106,892 миллиарда рублей, сообщается на сайте Московской биржи.

Цена отсечения составила 100,5038% от номинала, средневзвешенная цена — 100,5419% номинала. Доходность по цене отсечения — 6% годовых.

Минфин ранее в среду разместил ОФЗ-ПД 26230 с погашением в марте 2039 года на 58,45 миллиарда рублей при спросе в 71 миллиард рублей. Цена отсечения составила 115,576% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,38% годовых. Средневзвешенная цена — 115,6793% номинала, средневзвешенная доходность — 6,38% годовых. Выручка от размещения составила 69,165 миллиарда рублей.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.