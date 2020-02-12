МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером незначительно опускается на фоне новостей о замедлении темпов распространения коронавируса в КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,35 доллара, или на 0,09% — до 1568,75 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро — на 0,6%, до 17,492 доллара за унцию.

Давление на котировки золота оказывает сообщение о том, что число новых заражений в Китае во вторник стало самым низким с конца января. При этом, согласно последним данным, число заразившихся превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались, выписаны из больниц более 4,7 тысячи.

Аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг (Peter Fertig), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что восстановление спроса на рисковые активы на фондовых и валютных рынках снижает привлекательность надежного золота.