МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос на улучшении внешнего фона и сильном росте нефтяных котировок, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,8% — до 3122,27 пункта, индекс РТС — на 1,16%, до 1557,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 24 копейки – до 63,13 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 68,77 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,61% — до 55,42 доллара за баррель.

"В среду российский фондовый рынок продолжил волну восстановления на улучшении внешнего фона. Поддержку нашим бумагам оказала динамика рынка энергоносителей… Также покупкам способствовала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы росли в пределах 0,8%, а в США после первых сорока минут торгов Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,7% и 0,5% соответственно", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В середине недели российский рынок акций продолжил умеренный рост, стремясь удержать позиции выше отметки 3100 по индексу Мосбиржи. Оптимизм на зарубежных площадках продолжил получать подпитку со стороны информации о замедлении роста числа зараженных коронавирусом COVID-2019. На этом фоне снижается градус опасений и на нефтяном рынке – котировки Brent сегодня уверенно росли", — говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Газпрома" выросли на 1,77% — до 238,03 рубля. В ходе торгов бумаги поднимались на 2,6% — до 239,8 рубля, продолжая отыгрывать новости вторника со Дня инвестора.

Также в лидерах роста – акции ТГК-1 (11,72%), ОГК-2 (9,72%), "Магнита" (5,18%), бумаги "Башнефти" (префы выросли на 4,62%, обыкновенные акции – на 1,84%), обыкновенные акции "Россетей" (3,16%), а также акции НЛМК (2,95%), "Мосэнерго" (2,68%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (2,67%), акции "Роснефти" (2,53%) и акции ТМК (2,33%).

Акции Сбербанка начали торговый день в небольшом плюсе.

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета.

Оферта будет выставлена только владельцам обыкновенных акций, уточнил в среду первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

К закрытию торгов привилегированные акции Сбербанка потеряли 0,59% к уровню предыдущего закрытия, обыкновенные акции остались на уровне предыдущего закрытия торгов – 254,5 рубля.

В лидерах снижения – акции Polymetal (-2,3%), "Яндекса" (-1,55%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ

Для возобновления полноценного роста "быкам" необходимо преодолеть сопротивление, расположенное на уровне 3130 пунктов по индексу Мосбиржи, что укажет на рост вероятности продолжения подъема нашего рынка и возможности возвращения к историческим максимумам, считает Зварич из Промсвязьбанка.

Завтра, по мнению Дейнеки из "БКС Премьер", характер торгов на российском рынке продолжит определяться главным образом состоянием внешнего фона, новостями о ходе борьбы с вирусной угрозой, ценовой конъюнктурой в нефти.

"Также в четверг на рынки поступит важная статистическая информация об инфляции в Германии и в США в январе. Международное энергетическое агентство (МЭА) представит свежий обзор по рынку нефти… В России "Черкизово" опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2019 год", — напоминает он.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов.