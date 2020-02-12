МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, лишь расписки АФК "Система" и TCS Group Holding подешевели, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 3,05%, до 7,36 доллара, "Новатэка" — на 0,48%, до 166,8 доллара, "Лукойла" — на 2,15%, до 102,15 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,89%, до 7,45 доллара, "Газпром нефти" — на 3,84%, до 36,55 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 0,66%, до 34,85 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 2,21%, до 14,82 доллара, НЛМК — на 2,97%, до 22,2 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,28%, до 1,51 доллара, Сбербанка — на 0,37%, до 16,16 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,75%, до 26,35 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,25%, до 5,88 доллара, стоимость бумаг "Магнита" увеличилась на 5,31%, до 13,2 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,17%, до 3,02 доллара.