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МОСКВА/МАДРИД, 12 фев /ПРАЙМ/. Организатор крупнейшей международной выставки мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), ассоциация GSMA отменила проведение мероприятия в Барселоне в текущем году из-за коронавируса, говорится в сообщении организации.

"Ради безопасной и здоровой атмосферы в Барселоне и принимающей стране сегодня GSMA отменила MWC Barcelona 2020. Из-за глобальной озабоченности в связи со вспышкой коронавируса, озабоченностями с поездками и другими обстоятельствами проведение мероприятия невозможно для GSMA", — сообщила организация.

При этом, как следует из заявления, проведение выставки не просто перенесено на более поздние сроки, а именно отменено, и следующее мероприятие состоится лишь в 2021 году.

От участия в MWC за последние дни отказались более 20 компаний, в том числе Ericsson, Sony, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo, Gigaset, Amazon, McAfee, Vivo, ARCEP, Deutsche Telekom, STMicroelectronics, Nokia, Rakuten, AT&T, Orange и Vodafone.

Испанские власти призывали компании к спокойствию и просили не поддаваться панике. В настоящее время в Испании подтверждены лишь два случая заражения коронавирусом: оба мужчины, которым поставлен диагноз, — иностранцы (британец и немец), заразившиеся за пределами страны.

Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии Mobile World Congress ежегодно проходит в Барселоне с 2006 года. В 2020 году она должна была состояться с 24 по 27 февраля. Предполагалось, что ее посетят более 100 тысяч человек.

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались.