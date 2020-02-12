АФИНЫ, 12 фев /ПРАЙМ/. Доходность греческих десятилетних облигаций впервые упала ниже 1% — на вторичном рынке десятилетние облигации торговались с доходностью 0,962% против 1,08% во вторник.

"Впервые доходность десятилетних облигаций Греции упала ниже 1%. Отметка, которая раньше считался невозможной, достигнута. Греция сейчас находится на траектории роста, которая имеет большой потенциал и возможности для глобальных инвесторов", — написал премьер Греции Кириакос Мицотакис в Twitter.

Министр финансов Христос Стайкурас также отметил, что стоимость заимствований впервые преодолела барьер в 1%.

"Устойчивое снижение процентной ставки и ее сохранение на низком уровне демонстрируют уверенность рынков в развитии и перспективах греческой экономики, а также в проводимой правительством экономической политике", — говорится в заявлении министра, поступившем в РИА Новости.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов.

В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет.

Греция в марте 2019 года впервые за девять лет выпустила десятилетние гособлигации, доходность их составила 3,90% при фиксированном годовом купоне. В 2006 году выпускались десятилетние облигации с доходностью 6,95% годовых.