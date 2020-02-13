ВАШИНГТОН, 13 фев /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в среду закрыли торги в "зеленой зоне" на вернувшемся оптимизме инвесторов касательно влияния коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.

На 16.00 по Вашингтоне (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,87%, до 29546,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 9722,441 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 3378,37 пункта.

Трейдеры продолжают следить за развитием эпидемии коронавируса, от которой скончались уже больше 1,1 тысячи человек. Так, рынки с некоторым оптимизмом встретили данные о том, что число новых заражений в Китае во вторник стало самым низким с конца января. Но инвесторы до сих пор пытаются оценить масштабы урона, нанесенного вирусом экономике.