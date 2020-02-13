События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 февраля
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь)
|-2%
|17% (факт)
|3:15
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
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|3:15
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,6%
|-0,6%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|2,3%
|2,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|202 тыс
|210 тыс
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.02)
|562,3 млрд долл (на 31.01)
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|RUB
|Газпром — День инвестора /Лондон/
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|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|АК АЛРОСА — СД (перевыборы нач. упр. внутреннего аудита)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200213/830935748.html