МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение против доллара и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга поднимался на 42 копейки – 63,63 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 69,17 рубля. На старте торгов рост был скромнее — на 29 копеек и 30 копеек к уровню предыдущего закрытия соответственно.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,27% — до 55,64 доллара за баррель.