МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российский фондовый индекс РТС ускорил падение вслед за рублем, при этом индекс Мосбиржи замедлил снижение на этом же факторе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск четверга снижался на 0,06% — до 3120,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,75%, до 1545,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 40 копеек – до 63,61 рубля.

Индекс Мосбиржи на старте торгов терял 0,17%, индекс РТС — 0,26%. При этом курс доллара рос на 29 копеек, до 63,5 рубля.