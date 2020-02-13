МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.03 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 1,48%, до 7,25 доллара, "Лукойла" — на 0,51%, до 101,62 доллара, "Новатэка" — на 0,45%, до 166,05 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 1,25%, до 7,36 доллара, "Газпром нефти" — на 0,48%, до 36,38 доллара.

Стоимость расписок ВТБ опускается на 0,07%, до 1,51 доллара, Сбербанка — на 0,28%, до 16,12 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевеют на 0,38%, до 26,25 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижается на 0,96%, до 34,52 доллара, "Северстали" — на 1,11%, до 14,65 доллара, НЛМК — на 1,08%, до 21,96 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшается на 0,34%, до 13,15 доллара, "Ленты" — на 0,41%, до 3,01 доллара. Расписки АФК "Система" дорожают на 0,55%, до 5,92 доллара.