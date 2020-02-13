МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Курс рубля теряет к доллару и евро порядка 0,8% относительно уровня предыдущего закрытия на ухудшении внешнего фона и рисках, связанных с распространением коронавируса, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.37 мск четверга рос на 47 копеек — до 63,68 рубля, курс евро — на 56 копеек, до 69,3 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,25% — до 55,09 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты после значительного снижения днем закрепился недалеко от внутридневных минимумов к доллару и евро, теряя порядка 0,8% к уровню предыдущего закрытия торгов. В ходе торгов рубль максимально снижался к доллару на 58 копеек, к евро – на 67 копеек.

"Сегодня настроения на рынках склоняются в сторону негатива. Поводом для очередной распродажи на азиатских, а вслед за ними и на прочих биржах снова стали известия о распространении коронавируса", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса в провинции Хубэй для более точных результатов, и по новым данным получилось, что только 12 февраля в этом регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом.

"В четверг рубль падает к доллару и евро наряду со всеми остальными валютами стран с развивающейся экономикой. После воцарившегося в последние дни оптимизма глобальные рынки вновь захлестнула паника, связанная с ускорением распространения китайского вируса и угрозой его негативного влияния на мировую экономику. Для рубля помимо общего бегства от риска в доллар негативным фактором остается волатильность на рынке нефти, где после скачка цен накануне стоимость сырья вновь скорректировалась", — говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

ПРОГНОЗЫ

Пока волатильность рубля будет оставаться высокой, но курс вероятно продолжит торговаться в диапазоне 63-64 рубля за доллар, полагает Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

В четверг и пятницу внимание глобальных инвесторов на время сместится в сторону экономических данных из США, где ожидается публикация важной статистики по инфляции, потребительскому сектору и промышленному производству, отмечает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Однако не исключено, что данные лишь усилят глобальные покупки доллара: экономика США остается в хорошей форме и пока вероятно не отразит последствия замедления китайской и мировой экономики, что поддержит доллар, добавляет он.

Как ожидалось, рынок быстро отыграл новость про Сбербанк и сосредоточился на внешнем фоне, который довольно пессимистичный, отмечает Олег Кочетков из МТС Банка. "Мы не видим поводов менять ожидания торгов в диапазоне 63-64 по доллару и 68,7-69,7 по евро", — добавляет он.